الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سليمان: على لطفى الخيار الأمثل لتعويض غياب الشناوى وأفضل من أبو جبل

علي لطفي
علي لطفي

أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، بالقدرات التي يمتلكها علي لطفي حارس مرمى زد الحالي، الذي رحل عن النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وقال مدرب حراس الأهلي السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "بالطبع مصطفى شوبير قادر أن يتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، وهذه فرصته في غياب محمد الشناوي وعندما شارك من قبل قدم مستوى جيدا، ورأيي الشخصي، الأهلي يحتاج إلى حارس مرمى آخر، لأن مصطفى شوبير بمفرده لا يكفي".

وأضاف سليمان: "الأهلي يحتاج إلى الحارس علي لطفي وليس محمد أبو جبل، فالأول ظل 6 سنوات داخل جدران النادي الأهلي، وهذا سيساعده على التأقلم سريعا مع الفريق، ولن يحتاج وقتا من أجل التعرف على الجهاز الفني أو اللاعبين، ويجب أن يكون الحارس القادم للأهلي يمتلك الخبرة، ورأيي أن يتعاقد الأهلي مع علي لطفي لتلك الأسباب".

وتابع: “أي حارس مرمى جديد سيحتاج فترة طويلة من أجل المشاركة مع الأهلي، ولا بد أن يكون أفضل من المتواجدين على الأقل، وعلي لطفي كان متواجدا في الأهلي لفترة كبيرة، وكان يشارك في بطولات مختلفة، ومعتاد على الأجواء واللاعبين والجماهير، لذلك أراه هو الخيار الأمثل لتعويض غياب محمد الشناوي”.

الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي

وقرر مسئولوالنادي الأهلي فسخ التعاقد مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

طارق سليمان محمد أبوجبل علي لطفي مصطفى شوبير الاهلى

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