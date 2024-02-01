الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يرفض رحيل محمد عبدالمنعم لقطر بفرمان كولر

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

رفض مسئولو  الأهلي عرض نادي قطر القطري لشراء محمد عبدالمنعم مدافع الفريق مقابل 3 ملايين دولار رغم قرار مد باب القيد في الميركاتو الشتوي لمدة أسبوع.

وكشف مصدر مسئول عن أن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في استمرار اللاعب نظرًا لحاجة الفريق لجهوده في المرحلة المقبلة باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها، بالإضافة إلى ضعف المقبل المالي لشراء مدافع الفريق. 

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب وضعت 6 ملايين دولار قيمة بيع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب تدعيم خط الدفاع بعد تكرار إصابات محمود متولي العضلية رغم قناعته بالناشئ معتز محمد.

وأوضح المصدر أن هناك تنسيقًا على غربلة خط الدفاع مع نهاية الموسم الجاري ووضع بعض اللاعبين تحت المنظار سيتم التعاقد معهم بداية من الموسم القادم.

كولر يمنح اللاعبين الدوليين راحة أسبوعًا 

 في المقابل منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني  للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه الدوليين راحة لمدة أسبوع من التدريبات نظرًا لعدم حصولهم على راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وطالب كولر من اللاعبين عن طريق رسالته مع خالد بيبو مدير الكرة بضرورة نسيان الخروج الإفريقي وغلق صفحة بطولة الأمم الإفريقية. 

وأكد كولر للاعبي الأهلي الدوليين أن الحياة لن تتوقف عند خسارة بطولة ولا بد من مراجعة كل لاعب نفسه ومعرفة أخطائه التي وقع فيها من أجل إيجاد الحلول سريعًا خلال الفترة القادمة.

وشدد المدير الفني للاعبي الفريق على أن الأهلي يدخل تحديات جديدة ولا بد من الاستعداد بكل قوة من أجل تعويض الفترة الأخيرة والخروج من البطولة الإفريقية  مع المنتخب. 

وقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الأهلس بقيد الفلسطيني وسام أبوعلي، المهاجم الجديد، و٦ ناشئين (حازم جمال - إسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبدالحفيظ- مصطفى أبوالخير - محمد عبدالله) بالقائمة الإفريقية.

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