شوبير: كولر قرر الاستغناء عن محمود متولى بسبب الإصابات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاستغناء عن محمود متولي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “ ”كولر برر هذا القرار بأن اللاعب يصدر طاقة سلبية للاعبين بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، والأهلي أخطر محمود متولي بالبحث عن فرصة أخرى للعب".

وأضاف شوبير: "موقفه في الغالب سيكون مشابهًا لموقف أيمن أشرف بالرحيل نهاية الموسم".

وأضاف شوبير: "الأهلي استقر على التعاقد مع لاعبين من الخمسة الأفارقة الذين جاءوا تحت الاختبار، أحدهما ظهير أيسر والآخر مهاجم".

وواصل حديثه: "محمد الشناوي يصل الأهلي الأحد المقبل، ومن المقرر أن يتم تحديد فترة التأهيل سواء في قطر أو ألمانيا".

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