الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل عرض الأهلى المالى لتمديد عقد بيرسى تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

قررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، تجهيز عرض خاص لتمديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو عقب عودته من المشاركة مع منتخب ‏بلاده في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار.‏

وكشف مصدرمسئول عن أن اللجنة تمسكت باستمرار اللاعب بعد تألقه مع منتخب بلاده والأهلي قبل مشاركته في البطولة بجانب تصريحاته بأنه سعيد في النادي.

وأضاف المصدر أن اللجنة، بالتنسق مع إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، وضعت تصورًا للعقد الجديد يتضمن زيادة مالية عن الحالي مع وضع بعض الامتيازات والبنود التحفيزية والمكافآت ‏الخاصة بتسجيل الأهداف والحصول على البطولات وذلك لإقناعه بالبقاء في ظل تلقيه عروضًا مغرية من أندية ‏تترقب نهاية عقده مع النادي.‏

وكيل بيرسي تاو طلب زيادة المقابل المادي 300 ألف دولار 

وأشار المصدر إلى أن الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب قد أخطرت إدارة التعاقدات خلال الاتصالات الهاتفية بأن ‏هناك شروطًا عديدة للاعب أبرزها الحصول على راتب سنوي قيمته مليون و700 ألف دولار في الموسم الأول يزيد بواقع 100 ‏ألف دولار سنويًا لمدة ثلاثة مواسم.‏

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي أكدت أن تلك المطالب المالية تفوق ما تم الاتفاق عليه لاسيما أن اللاعب يحصل في موسمه المقبل والأخير على مليون و400 ألف دولار وسوف ‏يتم تجهيز عرض برقم أقل في ظل أزمة العملة الصعبة والمعاناة الكبيرة في تدبير مستحقات الأجانب داخل النادي.‏

وتابع المصدر أنه من المنتظر أن يتمثل عرض الأهلي في حصول اللاعب على مليون و500 ألف دولار سنويًا بزيادة 100 ألف دولار، مع عرض ‏مكافآت أخرى ولكن بالعملة المحلية من خلال تبرعات بعض رجال الأعمال الداعمين للنادي خاصة مع تمسك مارسيل كولر المدير ‏الفني ببقاء اللاعب الذي يعتبره من الأعمدة الرئيسية.

بيرسى تاو الاهلى جنوب أفريقيا محمود الخطيب لجنة التخطيط كولر

مواد متعلقة

بيرسى تاو يعتذر لجماهير جنوب إفريقيا بعد ركلة الجزاء الضائعة أمام مالى

بيرسى تاو وفيستون مايلى ضمن المرشحين لأفضل لاعب فى بطولتى "كاف" للأندية

رغم زيادة الراتب.. أسباب طلب بيرسى تاو تأجيل تجديد عقده بالأهلى

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل| "الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم والعظمى فى القاهرة 16 درجة

تفاصيل عرض الأهلى المالى لتمديد عقد بيرسى تاو

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة فى الإسكندرية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟