تفاصيل عرض الأهلى المالى لتمديد عقد بيرسى تاو

قررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، تجهيز عرض خاص لتمديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو عقب عودته من المشاركة مع منتخب ‏بلاده في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار.‏

وكشف مصدرمسئول عن أن اللجنة تمسكت باستمرار اللاعب بعد تألقه مع منتخب بلاده والأهلي قبل مشاركته في البطولة بجانب تصريحاته بأنه سعيد في النادي.

وأضاف المصدر أن اللجنة، بالتنسق مع إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، وضعت تصورًا للعقد الجديد يتضمن زيادة مالية عن الحالي مع وضع بعض الامتيازات والبنود التحفيزية والمكافآت ‏الخاصة بتسجيل الأهداف والحصول على البطولات وذلك لإقناعه بالبقاء في ظل تلقيه عروضًا مغرية من أندية ‏تترقب نهاية عقده مع النادي.‏

وكيل بيرسي تاو طلب زيادة المقابل المادي 300 ألف دولار

وأشار المصدر إلى أن الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب قد أخطرت إدارة التعاقدات خلال الاتصالات الهاتفية بأن ‏هناك شروطًا عديدة للاعب أبرزها الحصول على راتب سنوي قيمته مليون و700 ألف دولار في الموسم الأول يزيد بواقع 100 ‏ألف دولار سنويًا لمدة ثلاثة مواسم.‏

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي أكدت أن تلك المطالب المالية تفوق ما تم الاتفاق عليه لاسيما أن اللاعب يحصل في موسمه المقبل والأخير على مليون و400 ألف دولار وسوف ‏يتم تجهيز عرض برقم أقل في ظل أزمة العملة الصعبة والمعاناة الكبيرة في تدبير مستحقات الأجانب داخل النادي.‏

وتابع المصدر أنه من المنتظر أن يتمثل عرض الأهلي في حصول اللاعب على مليون و500 ألف دولار سنويًا بزيادة 100 ألف دولار، مع عرض ‏مكافآت أخرى ولكن بالعملة المحلية من خلال تبرعات بعض رجال الأعمال الداعمين للنادي خاصة مع تمسك مارسيل كولر المدير ‏الفني ببقاء اللاعب الذي يعتبره من الأعمدة الرئيسية.