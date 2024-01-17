الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يعتذر لجماهير جنوب إفريقيا بعد ركلة الجزاء الضائعة أمام مالى

تاو
تاو

اعتذر بيرسي تاو مهاجم جنوب إفريقيا، لجماهيره منتخب بلاده، بعد ركلة الجزاء التي أضاعها أمس في لقاء مالي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وأضاع تاو لاعب نادي الأهلي، ركلة جزاء كادت تمنح التقدم لجنوب إفريقيا.

وقال تاو في تصريحات بعد اللقاء:“أعتذر لجماهير جنوب إفريقيا على ركلة الجزاء التي أضاعتها”.

وأضاف: “هذه ليست البداية التي أردناها، إنه أمر مؤلم أن أهدر ركلة الجزاء، سأحاول نسيانها لأن أمامنا مباراتين متبقيتين لنلعبهما، يجب أن نؤدي بشكل جيد لتحقيق الفوز”.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا أمام نظيره مالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسدد بيرسي تاو ، مهاجم الأهلي، ركلة جزاء بالدقيقة 19 فوق مرمى حارس مالي بشكل غريب، ليضيع على فريقه التقدم في اللقاء.

وسجل هاماري تراوري الهدف الأول للماليين في الدقيقة 60، أعقبه زميله لاسين سينياكو بالهدف الثاني في الدقيقة 66، مؤكدًا انتصار بلاده.

وشارك أليو ديانج أساسيًا مع منتخب بلاه مالي قبل استبداله في الشوط الثاني، بينما أكمل بيرسي تاو المباراة حتى نهايتها.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مالي للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد جنوب إفريقيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

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