بيرسى تاو يهدر ركلة جزاء بشكل غريب فى لقاء جنوب إفريقيا ومالى

أضاع بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي وجنوب إفريقيا، ركلة جزاء بشكل غريب أمام نظيره مالي في اللقاء المقام بين المنتخبان في كأس الأمم.

وسدد تاو ركلة الجزاء بالدقيقة 19 فوق مرمى حارس مالي بشكل غريب، ليضيع على فريقه التقدم في اللقاء.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي بكوت ديفوار.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Afcon 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

أما عن تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا، فشهد البدء بـ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا كالآتي:

‫في حراسة المرمى: ويليامز‬

‫خط الدفاع: مودولو - إكسولو - مفالا - موديبا‬

‫خط الوسط: بيرسي تاو - موكوينا - سيثولي - ماسيكو‬

‫خط الهجوم: زواني - ماكجوبا‬

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الخامسة رفقة منتخبي تونس ونامبيا

وكان منتخب نامبيا قد انتصر على تونس بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.