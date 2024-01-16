"ديانج Vs تاو".. مالى تتحدى جنوب أفريقيا فى أمم أفريقيا الليلة

تختتم مباريات اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة قوية بين منتخبي مالي وجنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على ستاد "أمادو جون كوليبالي"، والتي ستكون بصافرة مصرية بقيادة الحكم الدولي محمد عادل.

ويأمل إيريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي، في قيادة منتخب بلاده لحصد أول لقب قاري، خاصة وأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم شيخ عمر دوكوري، أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية حيث تبلغ قيمته 35 مليون يورو، وإيف بيسوما ومحمد كمارا وأمادو هايدارا وهماري تراوري، قائد المنتخب، وأليو ديانج لاعب وسط الأهلي.

وغاب المنتخب الجنوب أفريقي عن المشاركة في نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون بعدما فشل في عبور التصفيات، وستكون هذه المشاركة هي الثانية عشرة له في البطولة، ويأمل الفريق في تحقيق الإنجاز الذي تحقق في نسخة 1996 عندما توج باللقب رغم أنها كانت مشاركته الأولى في البطولة.

ويملك المنتخب الجنوب أفريقي عددا من اللاعبين المتميزين في مقدمتهم بيرسي تاو، مهاجم الأهلي الذي حصل على لقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا مؤخرا، وتيبوهو موكوينا، أغلى لاعب من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته 2 مليون يورو، بالإضافة إلى ثابيلو مورينا وأوبري موديبا ورونوين ويليامز، قائد الفريق.

وفى مباراة أخرى يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع نظيره موريتانيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد بواكي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من البطولة والتي تضم أيضًا أنجولا والجزائر.