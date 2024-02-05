غياب 5 لاعبين عن الأهلى أمام بلوزداد.. وحملة إعلانية لترضية الشناوى

استقرت إدارة كرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على تقديم عرض مغرٍ إلى محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول، الذى عاد من ألمانيا، مؤخرًا، بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف.

ومنح «الخطيب» إدارة التعاقدات بالأهلى الضوء الأخضر للجلوس مع «الشناوى»؛ للتفاوض معه حول تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، خاصة بعد الأزمة الأخيرة المتعلقة بالتفاوض مع أكثر من حارس مرمى؛ لتعويض غيابه المحتمل لنهاية الموسم الجارى.

وقررت إدارة الكرة فى الأهلى ترضية «الشناوى» بحملة إعلانية من قبل رعاة الفريق، بجانب منحه فرصة الاحتراف الخارجى، حال وصول عرض مغرٍ لا يمكن رفضه فى المستقبل.

ويعتزم حارس منتخب مصر استكمال برنامجه التأهيلى فى إحدى الأكاديميات المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالتنسيق بين إدارة «القلعة الحمراء» واتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فى ظل تعرضه للإصابة مع «الفراعنة»، وذلك على ضوء تقرير الطبيب الألمانى، الذى أجرى له العملية الجراحية فى الكتف مؤخرًا.

وحرص محمد الشناوى على التواصل مع محمود الزنفلى، حارس مرمى الأهلى الجديد الوافد من فريق الداخلية لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة، لتهنئته بالانضمام إلى «نادى القرن».

وطلب «الشناوى» من «الزنفلى»، فى اتصال هاتفى، غلق صفحة تراجع البنك الأهلى عن ضمه، بعد تراجع الأهلى عن ضم محمد أبوجبل، معتبرًا أن ما حدث له بعد ذلك جاء بترتيب إلهى، لكنه يتطلب منه القتال فى التدريبات، والتركيز الشديد مع الفريق، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع صعوبة المنافسة والضغط الجماهيرى فى الأهلى.

وأنهت إدارة الأهلى إجراءات السفر إلى الجزائر، المقرر أن يكون عبر طائرة خاصة، الثلاثاء المقبل الموافق ١٣ فبراير الجارى، دون أى مشاكل إدارية، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائرى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويغيب عن هذه المباراة المرتقبة كل من: محمود متولى، وأحمد عبدالقادر، وأحمد نبيل «كوكا»، والفلسطينى وسام أبوعلى، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، وفق ما أكده الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، إلى جانب عمر كمال عبدالواحد، الذى لم يقيد فى القائمة الإفريقية لـ«المارد الأحمر»، لمشاركته مع فريقه السابق مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية.