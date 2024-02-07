الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع الكرواتى يورتشيتش لقيادة الفريق خلفًا لباتشيكو

كرونسلاف يورتشيتش
كرونسلاف يورتشيتش

أعلنت إدارة نادي بيراميدز عن التعاقد رسميا مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ليتولى مهمة المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول خلال المرحلة المقبلة.

ووصل المدير الفني الجديد إلى القاهرة بالأمس وأتم اتفاقه مع إدارة بيراميدز والمهندس ممدوح عيد، رئيس النادي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات، على أن يقود تدريب الفريق ظهر اليوم لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى مبارياته الرسمية ومواجهة نادي زد في الدوري الممتاز يوم ١٤ فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويمتلك المدير الفني الكرواتي سيرة ذاتية مميزة كلاعب وكمدرب وحقق العديد من البطولات طوال مشواره مع كرة القدم، حيث لعب في العديد من الأندية الكرواتية وكذلك لعب مع ناديي سامبدوريا وتورينو في الدوري الإيطالي قبل الاعتزال في عام ٢٠٠٢.

وبدأ المدرب مشواره في مجال التدريب، وتولى تدريب العديد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها دينامو زغرب الكرواتي ومساعد مدرب منتخب كرواتيا الأول وماريبور وأدنة سبور التركي، والنصر السعودي وبني ياس والنصر في الدوري الإماراتي، بجانب قيادة منتخب السعودية الأول في كأس الخليج بالكويت.

ويمتلك المدير الفني الجديد العديد من البطولات والألقاب التي حققها كمدرب وعلى رأسها الدوري الكرواتي ٣ مرات، وكأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي مرة، مع نادي دينامو زغرب، وحقق كذلك لقب الدوري الإماراتي مرة واحدة، مع فريق نادي النصر، كما قاد أندية كرواتيا للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.

وسيخلف يورتشيتش، في منصب المدير الفني لبيراميدز، البرتغالي جايمي باتشيكو الذي أقيل من منصبه مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

 

بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش ممدوح عيد عمرو بسيونى جايمي باتشيكو ملعب الدفاع الجوي

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