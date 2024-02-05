الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. تجديد الثقة فى وليد الركراكى رغم خروج المغرب من أمم إفريقيا 2023

وليد الركراكي
وليد الركراكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رسميًا تجديد ثقته في وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وجاء قرار الاتحاد المغربي، بعد جلسة عقدها فوزي لقجع، رئيس الاتحاد ورئيس لجنة لجنة المنتخبات، بشأن مشاركة "أسود الأطلس" في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي استعرضا خلالها مراحل الاستعداد لهذه البطولة، وما صاحبها من نتائج.

 الوقوف على مكامن الخلل التى كانت حاضرة فى هذه المنافسة

وأوضح البيان، أنه “تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا”.

من جهته، أكد لقجع “ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء للمنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من أجل إسعاد الجماهير في المنافسات القادمة، في مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها بلادنا”.

وأضاف البيان: “وبالمناسبة تجدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الثقة في السيد وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، مانحة إياه كل وسائل الدعم والمؤازرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة”.

كان المنتخب المغربي، قد غادر كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار، وذلك عقب خسارته أمام نظيره الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في إطار دور الـ16 للبطولة. 

 

الاتحاد المغربي لكرة القدم وليد الركراكي منتخب المغرب فوزي لقجع كأس الأمم الإفريقية 2023

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