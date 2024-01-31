الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وليد الركراكى: لست إنسانًا يختبئ.. أتحمل مسئولية الخروج من كأس إفريقيا

وليد الركراكي
وليد الركراكي

كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن مستقبله مع الفريق، عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023، على يد جنوب إفريقيا، مؤكدًا جلوسه مستقبلًا مع مسئولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل اتخاذ القرار المناسب.

وكان المنتخب المغربي قد ودع كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك عقب خسارته أمام نظيره الجنوب إفريقي، بثنائية نظيفة، في إطار دور الـ16 للبطولة.

وقال الركراكي، في تصريحات عقب المباراة: "أتحمل مسئولية الخروج، سأجلس مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، وسنرى ما هو مناسب لمنتخب المغرب".

وتابع: "لست إنسانًا يختبئ. هناك مراحل صعود ونزول في المنتخبات الوطنية".

وواصل: "كانت مسابقة صعبة على الجميع. فشلنا وأنا على رأس الجهاز الفني وأتحمل المسئولية كاملة، وحاليًا نملك الوقت من أجل أخذ القرار الأنسب للمغرب".

وعن المباراة، قال وليد الركراكي: " لم ندخل جيدًا في المباراة، رغم أنه جاءتنا فرص سانحة للتسجيل في الشوط الأول مع أمين عدلي ومع الزلزولي. لقد قمنا بأخطاء فردية وتكتيكية".

وتابع: "استفقنا بعدما استقبلنا الهدف، وقمنا بالاندفاع حتى جاءت ركلة الجزاء لكن لم يكتب لنا التسجيل منها، لكنني أنا من يتحمل المسئولية".

وأضاف: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم. الآن سنفكر جيدًا فيما سيأتي مستقبلًا".

وليد الركراكي المنتخب المغربي كأس أمم إفريقيا 2023 الاتحاد المغربي لكرة القدم كوت ديفوار جنوب أفريقيا

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