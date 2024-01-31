"إقصاء مُر وخذلان للجماهير".. صحف المغرب تشن هجومًا على منتخب الركراكى

خيم الحزن على الصحف ووسائل الإعلام المغربية، عقب خسارة منتخب “أسود الأطلس” أمام جنوب إفريقيا، والخروج من كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان المنتخب المغربي، قد ودع كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بكوت ديفوار، وذلك عقب خسارته أمام نظيره الجنوب إفريقي، بثنائية نظيفة، في إطار دور الـ 16 للبطولة.

وعنونت صحيفة “المنتخب” المغربية: "المنتخب المغربي يتجرع مرارة الإقصاء بعد ثنائية جنوب إفريقيا".

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور عبر موقعها: "غادر المنتخب المغربي نهائيات كأس أمم إفريقيا من دور ثمن النهاية، عقب خسارته ضد جنوب إفريقيا بهدفين لصفر، في مباراة عجزت فيها كتيبة وليد الركراكي عن تقديم أوراق اعتمادها لتتعرض لإقصاء مر".

وتابعت الصحيفة: "وكانت العناصر الوطنية قد دخلت ضاغطة على دفاع منتخب جنوب إفريقيا لكن دون فاعلية هجومية في الوقت الذي حصن البافانا بافانا الخط الخلفي، وهو الأمر الذي جعل زملاء يوسف النصيري يجدون صعوبات من أجل هز شباك المنافس".

وأضافت الصحيفة: "وفي ظل الاستعصاء الهجومي اضطر الركراكي الزج بعطية الله مكان مزراوي، ليواصل المنتخب المغربي ضغطه قبل أن يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 83 انبرى لها أشرف حكيمي ليهدرها وسط حسرة باقي رفاقه الذين أصيبوا باحباط شديد في مباراة لم يبتسم فيها الحظ للمنتخب المغربي خاصة بعد طرد سفيان أمرابط ليكمل الفريق الوطني المباراة منقوصا بظلم تحكيمي واضح من طرف الحكم محمودإسماعيل قبل أن يضيف منتخب جنوب إفريقيا الهدف الثاني في وقت قاتل بواسطة موكوينا ليخرج المنتخب المغربي من دور ثمن النهاية بخفي حنين".

وكتب موقع “le360”: "أكمل المنتخب الجنوب إفريقي، عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًا في الكوت ديفوار، بعد تغلبه على المنتخب الوطني، بهدفين دون رد".

وعنون موقع “هيسبريس”: "المنتخب المغربي يغادر منافسات كأس أمم إفريقيا بهزيمة أمام جنوب إفريقيا".

أما موقع البطولة، فعنون: " المنتخب المغربي يودع منافسات كان 2023 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا 0-2".

وسيلتقي منتخب جنوب إفريقيا، نظيره منتخب الرأس الأخضر، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023.