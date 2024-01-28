رسميا.. كاف يرفع الإيقاف عن وليد الركراكي مدرب المغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد، رفع الإيقاف عن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، مما يعني أحقيته في التواجد بالمنطقة الفنية خلال مباراة بلاده أمام جنوب أفريقيا بعد غد الثلاثاء في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.



وأشار كاف اليوم الأحد إلى أنه أيد بشكل جزئي الاستئناف الذي قدمه اتحاد الكرة المغربي ضد قرار إيقاف الركراكي أربع مباريات مع وقف التنفيذ في مباراتين، بعد تورطه في الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة منتخب المغرب (أسود الأطلس) أمام الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.



وأوضح مجلس الاستئناف في كاف أنه جنب الركراكي عقوبة الإيقاف والغرامة المالية بقيمة خمسة ألاف دولار، لكنه أيد الغرامة المالية بقيمة 20 ألف دولار على كل من الاتحادين المغربي والكونغولي الديمقراطي لكرة القدم، بجانب غرامة إضافية بقيمة عشرة ألاف دولار بحق اتحاد الكرة المغربي بسبب استخدام الجماهير القنابل الدخانية خلال المباراة، مع وقف التنفيذ لنصف هذه الغرامة.



كان اتحاد الكرة المغربي قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيستأنف ضد "القرار المجحف" للكاف لأن الركراكي "لم يرتكب أي تصرف يخل بالروح الرياضية".



وأشارت تقارير صحفية إلى أن شانسيل مبيمبا قائد المنتخب الكونغولي الديمقراطي اتهم الركراكي بإهانته، لكن الأخير نفى تورطه في مثل هذا الأمر.



وقال الركراكي الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي "الجدال حول استخدامي كلمات عنصرية أمر مؤسف وسأدافع عن سمعتي حتى النهاية".



وأضاف "للأسف في وجود منصات التواصل الإجتماعي، مع ما يحدث في العالم، مع الكراهية التي يمكن أن تكون موجودة على الجانبين، تلقيت رسائل عنصرية وتهديدات بالقتل، للأسف أعتقد أن اللاعبين أيضا تلقوا ذلك من جانبهم، هذا يظهر أننا وصلنا إلى التطرف في مباريات كرة القدم وهو أمر مؤسف".



وتبادل الركراكي ومبيمبا جدالا ساخنا بعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله الأحد الماضي، قبل أن تتصاعد الأمور لمشاجرة بين لاعبي ومسؤولي الفريقين، وامتد الأمر أثناء مغادرة اللاعبين لأرض الملعب وأثناء ذهابهم إلى غرف الملابس.



وقال مبيمبا بعد المباراة في تصريحات للصحفيين، إن الركراكي أهانه.



وأوضح مبيمبا "لم أعتقد أبدا أنني سأسمع هذه الكلمة من المدرب، أن تصدر من فمه".



وعلق الركراكي بالقول "هناك أشياء قيلت بعد المباراة لم تكن صحيحة، لم أقم بإهانة اللاعب".



وأوضح "ما فعلته بعد المباراة، أفعله طوال الوقت، ربما كان هناك توتر، وكان ينبغي علي أن أترك الأمر يمر عندما لم ينظر اللاعب باتجاهي، من الآن فصاعد سأصافح يد مدرب الفريق المنافس وهذا كل شيء".

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