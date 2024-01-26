الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الإفريقى يعلن إلغاء قرار إيقاف وليد الركراكى

وليد الركراكي
وليد الركراكي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي بشأن إلغاء عقوبة الإيقاف والغرامة على وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس.

وأعلن الكاف في وقت سابق، عن إيقاف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب 4 مباريات وإيقاف التنفيذ في مباراتين بجانب توقيع غرامة مالية، وذلك بسبب ما قام به المدرب على هامش مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية.

وأكد الاتحاد الإفريقي أنه تم قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم ليتم إلغاء عقوبة الإيقاف والغرامة على وليد الركراكي.

ومن المنتظر أن يتواجد وليد الركراكي أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية من أرضية الميدان.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر بيان رسمي أكد من خلاله رفع العقوبات الموقعة على وليد الركراكي من قبل الكاف.

بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم

"ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبة التي كانت اللجنة التأديبية قد أصدرتها سابقا في حق المدرب الوطني السيد وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أوقفت السيد وليد الركراكي لأربع مباريات اثنتين منها موقوفتي التنفيذ على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة ضمن منافسات كاس إفريقيا للأمم التي تحتضنها ملاعب كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير 2024".

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