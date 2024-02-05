الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير أفريقية: الأهلى يسعى لضم نجم صن داونز فى "كان"

تيبو موكوينا
تيبو موكوينا

كشفت تقارير إعلامية جنوب أفريقية، أن إدارة الأهلي أبدت اهتماما بضم تيبو موكوينا، لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وظهر موكوينا، بشكل رائع مع منتخب جنوب إفريقيا، خلال كأس الأمم الإفريقية الحالية، في كوت ديفوار، الأمر الذي جعله محط أنظار ممثل الكرة المصرية.

وذكر موقع صحيفة (ذا سيتيزن) الجنوب أفريقي، نقلا عن مصدر في صن داونز، أن أداء موكوينا في كأس الأمم الأفريقية قد أثار إعجاب مسئولي الأهلي، الذين يعتقدون أنه قادر على إحداث تأثير في الفريق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر ذاته: "لقد تحدثوا بالفعل إلى أحد الأشخاص في صن داونز، لذا أصبح الأمر الآن يتعلق بجعل الأمور رسمية".

وتابعت الصحيفة: "لقد لعب موكوينا بشكل جيد، وهو لاعب يستحق اللعب في أوروبا وليس في نادٍ صغير (على حد تعبيره) ، أنه يستحق اللعب في الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني. هذا هو مقدار تقييمي له".

وأوضح المصدر: "مسئولو الأهلي جادون حقًا بشأنه، وآمل أن ينجح كل شيء. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة بالنسبة له لأنه قام بكل ما يجب القيام به في صن داونز كلاعب".

وساهم موكوينا، في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد فوزه على الرأس الأخضر، بركلات الترجيح.

وسجل موكوينا، هدفا لجنوب إفريقيا في شباك المغرب، في مباراة الدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز «بافانا بافانا»، بهدفين دون رد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، في تتويج صن داونز بلقب الدوري الأفريقي لكرة القدم، في نسخته الأولى، التي أقيمت أواخر العام الماضي، إلى جانب مشاركته في تتويج الفريق بلقبين للدوري المحلي.

الاهلى صن داونز تيبو موكوينا منتخب جنوب إفريقيا كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار المغرب جنوب أفريقيا

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