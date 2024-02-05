بعد تقرير مانشيني.. الاتحاد السعودي يستدعي سداسي الأخضر للتحقيق

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن 6 لاعبين من المنتخب السعودي، علي هزازي وخالد الغنام ومحمد مران وسلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي سيخضعون للتحقيق على خلفية التقرير المقدم من جانب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لـ «الأخضر».

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الثلاثي، علي هزازي وخالد الغنام ومحمد مران، تلقوا بريدًا إلكترونيًا من لجنة الاحتراف، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم للاجتماع بهم في السابعة مساء الثلاثاء، والاستماع إلى أقوالهم بشأن التقرير المقدم ضدهم من إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن الثلاثي الآخر، سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، سيجتمعون الاثنين مع الجهة ذاتها للسبب نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هزازي والغنام ومران تمسكوا بموقفهم بأنه تم تخييرهم بين البقاء في معسكر الأخضر والرحيل، قبل انطلاق منافسات كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تتخذ لجنة الاحتراف قراراتها بشأن سداسي «الأخضر»، الأسبوع المقبل بشأن هذه القضية.