الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تقرير مانشيني.. الاتحاد السعودي يستدعي سداسي الأخضر للتحقيق

منتخب السعودية
منتخب السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن 6 لاعبين من المنتخب السعودي، علي هزازي وخالد الغنام ومحمد مران وسلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي سيخضعون للتحقيق على خلفية التقرير المقدم من جانب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لـ «الأخضر».

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الثلاثي، علي هزازي وخالد الغنام ومحمد مران، تلقوا بريدًا إلكترونيًا من لجنة الاحتراف، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم للاجتماع بهم في السابعة مساء الثلاثاء، والاستماع إلى أقوالهم بشأن التقرير المقدم ضدهم من إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن الثلاثي الآخر، سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، سيجتمعون الاثنين مع الجهة ذاتها للسبب نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هزازي والغنام ومران تمسكوا بموقفهم بأنه تم تخييرهم بين البقاء في معسكر الأخضر والرحيل، قبل انطلاق منافسات كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تتخذ لجنة الاحتراف قراراتها بشأن سداسي «الأخضر»، الأسبوع المقبل بشأن هذه القضية.

المنتخب السعودي روبرتو مانشيني الاتحاد السعودي لكرة القدم كأس أمم آسيا سلمان الفرج

مواد متعلقة

منتخب كوريا الجنوبية يفوز على السعودية ويتأهل لربع نهائى كأس آسيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟