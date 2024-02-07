صحف الأردن تشيد بإنجاز "النشامى" التاريخى بعد إقصاء كوريا وبلوغ النهائى

أشادت الصحف الأردنية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب “النشامى” بالتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا بقطر، على حساب كوريا الجنوبية.

وأثنت الصحف الأردنية على أداء النشامى بعناوين داعمة، هللت لهذا الإنجاز التاريخي البارز الذي يتحقق لأول مرة.

كان منتخب الأردن قد تأهل إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية 2023 بقطر، وذلك عقب تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بملعب (أحمد بن علي المونديالي)، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعنونت صحيفة الرأى "المنتخب الوطني يقتحم التاريخ ويتأهل لنهائي كأس آسيا.. النشامى شهامة بلا حدود".

أما صحيفة الغد فكتبت على صفحتها الأولى "النشامى يكتبون تاريخًا جديدًا للكرة الآسيوية".

من جانبها عنونت صحيفة الأنباط عن إنجاز النشامى بالقول "أبناء الأنباط يكسرون صمود الشمشون الكوري بصخرتين.. النشامى يكتب مجد الكرة الأردنية بالفوز على كوريا والتأهل للنهائي الآسيوي".

وعنونت صحيفة الدستور الأردنية "سجل يا تاريخ.. النشامى يبلغ نهائي كأس آسيا".

أما صحيفة السبيل فكتبت عبر موقعها الإلكتروني "المنتخب الوطني يبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه".

وسيلتقي المنتخب الأردني، في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة قطر وإيران، والتي ستجرى مساء اليوم.

وستقام المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2023، يوم السبت المقبل، على ملعب لوسيل.