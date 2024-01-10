المطالب المالية تهدد انضمام أليو بادجي للزمالك في يناير

عرض وسطاء اسم أليو بادجي، مهاجم الأهلي السابق وبوردو الفرنسي الحالي، على إدارة نادي الزمالك، لضمه في يناير الجاري، وسط الأزمة التي يعانيها الفريق في خط الهجوم.

ويبحث الزمالك عن مهاجمين أجانب مميزين لسد النقص في الخط الأمامي وسط تراجع مستوى البنيني سامسون أكينيولا وفتح الباب لرحيل ناصر منسي وتواجد التونسي سيف الدين الجزيري فقط.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الأمور المالية قد تعطل انضمام بادجي إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة بسبب ارتباطه بتعاقد مع ناديه ينتهي في 2026.

وتابع المصدر لـ"الدستور": "بوردو لن يفرط في بادجي بأقل من مليون دولار وعقد اللاعب لن يقل عن 500 ألف دولار".

وشدد المصدر على أن الأمور المالية هي الفيصل في الوقت الحالي، وخاصة في صفقات الأجانب وحصولهم على عقودهم بالدولار في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

أزمة مالية تعطل صفقات الزمالك

ورغم ترحيب بادجي بالانضمام إلى صفوف الزمالك في الفترة الحالية، الصفقة متوقفة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وشهدت الساعات الماضية تردد اسم عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بخصوص دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب لضمه خلال الميركاتو الشتوى، في ظل انتهاء عقده مع ناديه.

من جهته، كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤول عن ملف الكرة في نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، موقف الزمالك من التعاقد مع عبد الله السعيد، مؤكدا أنه لن يتم التحدث في ملف التعاقد مع أي صفقات أولاعبين إلا بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد، قائلا: "لن أتكلم في مفاوضات مع أى لاعب إلا بعد فتح باب القيد، لأن هذا هو الشاغل الأكبر لمجلس إدارة الزمالك".