الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أليو ديانج ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية

أليو ديانج في المران
أليو ديانج في المران

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.
وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.

 

«ديانج» ينتظم في التدريبات الجماعية

وانتظم أليو ديانج، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية بالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وشارك ديانج في المران بعدما كان الجهاز الفني قد منحه راحة أمس الخميس، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديڤوار.

 وكان الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ‏ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.‏
وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي ‏الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين ‏الماضي على استاد السلام.‏
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام ‏بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏
ومنح المدير الفني مارسيل كولر، راحة للفريق استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين ‏خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتشو، وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي ‏تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.

مران الأهلي كولر أليوديانج شباب بلوزداد الجزائري دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا

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