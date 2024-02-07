الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. نجم الأهلى يهنئ أحمد حمدى بالانتقال للزمالك (صورة)

أحمد حمدي
أحمد حمدي

بعث أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برسالة تهنئة لـ أحمد حمدي لاعب المارد الأحمر السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف الزمالك.

ونشر حمدي لاعب الأهلي السابق المُنضم للزمالك صورة يرتدي فيها قميص الزمالك عقب الإعلان عن الصفقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام؛ ليُفاجأ بأحمد عبدالقادر مُعلقًا على صورته.

وعلّق أحمد عبدالقادر على صورة أحمد حمدي قائلًا: "مبروك يا حبيبي"، ليقدم له التهنئة على انتقاله إلى صفوف الزمالك.

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