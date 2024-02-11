الأهلى يحتوى علاء بتعديل عقده للفئة الثالثة وبيبو يتولى ملف الشناوى

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على تعديل وتمديد تعاقد حمزة علاء حارس المرمى ليكون ضمن الفئة الثالثة خاصة أنه بات الحارس الثالث حاليا بدلا من العقد الأول الذى كان يتقاضى فيه مليونى جنيه فقط.

وكشف مصدر مسئول أن الفئة الثالثة تحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم وتزيد حسب اتفاق اللاعب والنادي في كل موسم حسب مشاركته وإسهاماته مع الفريق طوال فترة عقده.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن اللجنة رأت أن احتواء غضب حارس مرمى المنتخب الأولمبي بعد استعارة محمود الزنفيلي حارس الداخلية لمدة 6 أشهر بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف في أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأشار المصدر إلى أن قرار تعديل عقد حمزة علاء بعد طلبه الرحيل على سبيل الإعارة لأي فريق في الدوري بعد صعوبة مشاركته واستمراره في الترتيب الثالث بين الحراس.

في السياق ذاته بدأت إدارة الأهلى إجراءات تعديل تعاقد محمد الشناوي حارس المرمى الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل بعد اقتراب وجهات النظر بين الطرفين في الساعات الماضية.

وكلفت إدارة الكرة خالد بيبو مدير الكرة بالتفاوض مع كابتن الفريق في ظل سفر أمير توفيق مدير التعاقدات لقضاء إجازة مع اسرته خارج البلاد بعد غلق باب الميركاتو الشتوي المنقضي بصفقة محمود الزنفلي.

وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل ويحقق للحارس التوقيع لأي ناد في يناير من عام 2025 والرحيل مع نهاية الموسم المقبل عن النادي.

الفريق يواصل تدريباته على ملعب التتش

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.