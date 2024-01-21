الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد بيبو: توقيت معسكر الأهلي بالإمارات مثالي.. وفرصة ذهبية لمجموعة الناشئين

خالد بيبو
خالد بيبو

أثنى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي على توقيت وأجواء معسكر الفريق بالإمارات، متمنيا أن يحقق اللاعبين أكبر قدر من الاستفادة بالمعسكر الحالي خصوصا عناصر الشباب والناشئين الذين ضمهم مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف بيبو أن كولر اختار عددا من عناصر الناشئين للتواجد ضمن المعسكر وهم: معتز محمد وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكيم، ومازن أسامة وإسلام عبد الله وعبد الجواد عبد الرحمن وحازم جمال وعبد الرحمن خالد "فارس".

واستكمل: «كل عناصر القطاع مبشرة، ولكن وجود هذه المجموعة بالعدد الكبير مع الفريق الأول بمعسكر مغلق هي فرصة مميزة لهم لإثبات أنفسهم، خصوصا أن الفريق يخوض وديتين خلال فترة المعسكر».

وأشاد بيبو بحالة التركيز لدى كل اللاعبين، متمنيا أن يحقق الجهاز الفني أكبر قدر من الاستفادة من معسكر الفريق بالإمارات. 

يذكر أن فريق الكرة بالنادي دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

مران متنوع لثلاثي حراس مرمى الأهلي في الإمارات

 وكان ميشيل يانكون، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي، على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء أمس على ملعب نادي الشرطة بالإمارات. 

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية منفردة خلال مدة المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس، وشهدت التركيز على الكرات العرضية وتحركات الحراس.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر أمس السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا للاعبين، شهد جانب منه بعض التدريبات الترفيهية في تقسيمة مصغرة لكرة اليد بين اللاعبين. 

وأدى اللاعبون جوانب من التدريبات المتنوعة بالكرة ضمن فقرات المران الذي أقيم مساء أمس.

خالد بيبو كولر الاهلى معسكر الإمارات ضد شباب بلوزداد الجزائري

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