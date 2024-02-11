الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التأريخ والإحصاء: الأهلى يحتل المركز الرابع بين أندية العالم.. والزمالك فى المركز الـ138

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن تصنيف الأندية في العالم لشهر فبراير لعام 2024، والذي شهد تواجد النادي الأهلي في مركز متقدم.

وتواجد الأهلي في المركز الرابع بين أندية العالم، بينما احتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب ومن بعده ريال مدريد وإنتر ميلان.

وتصدر فريق مانشستر سيتي القائمة برصيد 359 نقطة، وجاء فريق ريال مدريد في الوصافة برصيد 332 نقطة واحتل نادى إنتر ميلان، في المركز الثالث برصيد 281 نقطة، وجاء النادي الأهلي في الترتيب الرابع برصيد 254 نقطة.

وتواجد نادي الزمالك في الترتيب الـ 138 برصيد 107.5 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز الـ 107 في الترتيب برصيد 125.25.

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