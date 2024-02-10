السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإصابات تطارد الزمالك.. ناصر منسي يغيب عن التدريبات الجماعية

ناصر منسي
ناصر منسي

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة في أصابع القدم، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأول الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2003، وفضل الجهاز الطبي للفريق إراحة ناصر منسي من مران اليوم.
وحرص اللاعب على التواجد في الملعب الفرعي باستاد الدفاع لمتابعة المران، والخضوع لفحص من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
فيما خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الجوانب الفنية في مران اليوم السبت الذي أقيم الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقسم المدير الفني البرتغالي، اللاعبين لعدة مجموعات لخوض فقرة فنية خاصة للتركيز على بعض الجوانب الخططية، استعداداً للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً.

وحرص جميع أعضاء الجهاز الفني على متابعة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات باستمرار وتوجيههم خلال الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ناصر منسي الدوري الممتاز الدفاع الجوي الملعب الفرعي فريق الشباب

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