الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد صفقاته الجديدة

صفقات الزمالك الجديدة
صفقات الزمالك الجديدة

حرص نادي الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد ثنائي الفريق محمد شحاتة وناصر ماهر، على طريقته الخاصة.

ونشر نادي الزمالك، صورة لشحاتة على الحساب الرسمي للفارس الأبيض، على مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” مصاحبة بتعليق: "نتمنى لك عام سعيد يا شحاتة".

وكان محمد شحاتة، انضم للزمالك قادما من نادي طلائع الجيش، خلال شهر يناير الماضي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

كما نشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء، صورة أيضا لناصر ماهر، القادم من مودرن فيوتشر لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مصاحبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا ناصر ماهر".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد نجح خلال الميركاتو الشتوي المنتهي في شهر يناير الماضي، في ضم 11 صفقة، بعد نجح مجلس الإدارة، في إنهاء أزمة ملف إيقاف القيد للفريق الأول بشكل نهائي.

ويأتي ثنائي بيراميدز عبدالله السعيد قائد السماوي السابق، وزميله سيف فاروق جعفر، العائد مجددا للقلعة البيضاء، وناصر ماهر، جناح الأهلي ومودرن فيوتشر السابق على رأسها.

ويواصل الزمالك، استعداداته المكثفة حاليا، لاستئناف مسابقة دوري نايل، منتصف الشهر الجاري، عقب فعاليات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، المقامة بكوت ديفوار، والتي أوشكت على الانتهاء، حيث لم يتبقى منها سواء مباراتين فقط، المركز الثالث والرابع والنهائي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بدوري نايل

ويستهل الزمالك مسيرته بدوري نايل عقب استئناف المسابقة مجددا، بمواجهة قوية للغاية أمام الإسماعيلي، في قمة ولآد العم، يوم 19 فبراير الجاري، في الظهور الأول رسميا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

وفي سياق مختلف، قرر البرتغالي جوميز، نقل تدريبات الفريق الجماعية إلى الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، بداية من غدا السبت.

ويأتي ذلك، بسبب أعمال الصيانة التي تجرى في الوقت الحالي، على أرضية ملعب حلمي زامور بمقر النادي، التي تسببت في إصابات كثيرة لنجوم الفريق مؤخرا، مثل المدافع الدولي محمود الونش، بعد تجديد إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية على التوالي.

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