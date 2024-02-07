مترجم روي فيتوريا ينضم لـ"الزمالك" مع جوزيه جوميز

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، الظهور الأول لمحمد مدني، مترجم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد بدء مهام عمله بشكل رسمي.

وكان "مدني" تولى مهمة الترجمة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، والذي رحل عن منصبه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأوضح لهم أن الفترة الحالية بمثابة مرحلة التعرف على لاعبيه، للوقوف على المستويات الفنية لكل لاعب، وطالب الجميع باستغلال هذه الفرصة لحجز مقعده في التشكيل الأساسي.

وأضاف المدير الفني أن الاجتهاد في التدريبات والتركيز، هما أساس مشاركة أي لاعب في المباريات، وطالبهم ببذل أقصى جهد خلال التدريبات.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، خلال الفقرة البدنية والتي خاضها اللاعبين، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

ووجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للاعبي خط الوسط، خلال التقسيمة الفنية، التي خاضها الفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص جوميز على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، ووجه بعض التعليمات للاعبي خط الوسط، بعدم ترك المساحات للاعبي الفريق المنافس خلال التقسيمة الفنية، وضرورة استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وإفساد الهجمات على مرمى فريقهم.

وشهدت التقسيمة الفنية، تخصيص المدير الفني فقرة خاصة بها للتدريب على تسديد الضربات الحرة من خارج منطقة الجزاء، في وجود حائط صد بشري، للوقوف على أفضل المسددين للضربات الحرة.