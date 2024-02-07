الزمالك يتصدر ..الصفقات الكاملة لأندية دوري نايل في الميركاتو الشتوي

تسابقت أندية دوري نايل في تدعيم صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة القيد الشتوي النتى انتهت، أمس الثلاثاء، وكان انبي النادي الوحيد الذي لم يبرم صفقات جديدة، بينما تصدر الزمالك الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع 11 لاعبا ..وتقدم "الدستور" الصفقات الشتوية الكاملة لأندية دوري نايل.

تصدر الزمالك الميركاتو الشتوي لأندية دوري نايل بإبرام 11 صفقة وضم عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر ومحمد عاطف مهاجم طنطا وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وزياد كمال لاعب انبي ومهاب ياسر لاعب الداخلية والفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث إيست يونايتد الهندي والاوغندي ترافيس موتيبا من فيلا الأوغندي ومحمد سامح مهاجم وادي دجلة مواليد 2003 .

الأهلي يكتفي بثلاثة لاعبين وإثنين تحت السن

وتعاقد الأهلي مع خمسة لاعبين هم الفلسطيني وسام أبوعلي من سيريوس السويدي وعمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر ومحمود الزنفلي حارس الداخلية إضافة لثنائي من غانا تحت السن وهما صامويل أوبونج لاعب فريق إم إس كي زيلينا وريندورف أدوم سارباه لاعب فريق شيتا.

عمر كمال عبد الواحد في تدريب الأهلي

وأبرم الإسماعيلي سبع صفقات بضم أحمد الشيخ من الاتحاد السكندري وحاتم سكر لاعب الزمالك وهشام محمد وإيريك تراورى من بيراميدز وعبد الكريم مصطفى لاعب المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا وعلي الملواني من بورفؤاد.

وتعاقد المصري مع خمسة لاعبين هم محمد طارق لاعب الزمالك وحسين فيصل من سموحة على سبيل الإعارة وصلاح محسن مهاجم الأهلي ومحمد هاشم مدافع الإسماعيلي والتونسي معتز زدام لاعب الترجي.

الجونة في المركز الثاني ب 9 صفقات

واحتل الجونة المركز الثاني في الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع تسعة لاعبين هم الكاميروني فرانك إيتوجا لاعب المصري على سبيل الإعارة ورضا صلاح لاعب المنصورة ومحمود عبده العكش لاعب جمارك بورسعيد وأحمد طارق سليمان حارس المقاصة والجابوني كيجالي درامي لاعب مودرن فيوتشر وسعيد هاني لاعب الداخلية وحسن سمير العائد من الإمارات والكاميروني ماكسيم نتشيند تاتشيو وعبد الجواد محمد أحمد "تعلوب" لاعب بني مزار .

واكتفت أندية الاتحاد السكندري وسموحة وبيراميدز وفاركو بإبرام صفقتين فقط وتعاقد الاتحاد السكندري مع شريف رضا لاعب سموحة على سبيل الإعارة والغينى ناموري تراوري مواليد 2005.. وتعاقد فاركو مع عمرو ناصر مهاجم النصر وسيف العجوز لاعب الجونة .

حسين فيصل لاعب المصري القادم من سموحة

وتعاقد سموحة مع عبد الله بستانجي مدافع الأهلي الشاب وحسام جريشة لاعب المصري على سبيل الإعارة ..واكتفي بيراميدز بضم مروان حمدي مهاجم المصري ومحمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا.

وتعاقد البنك الأهلي مع خمسة لاعبين هم محمد عبد الغني من الزمالك وأحمد ربيع لاعب السكة الحديد وعبد العزيز سيد من الداخلية وياو أنور من الإسماعيلي والفلسطيني موسى فراوي من هلال القدس.

وأبرم سيراميكا كليوباترا خمس صفقات بضم علاء شعبان لاعب مصر للتأمين وإبراهيم محمد لاعب العبوروالنيجيري فابيو حكيم لاعب بلدية المحلة ونور الدين علاء من النجوم ومحمد سامي لاعب بيراميدز.

8 صفقات لمودرن فيوتشر

وتعاقد موردن فيوتشر مع 8 لاعبين هم ثلاثي الأهلي عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد " كباكا " ومحمد زعلوك وعمر وائل لاعب بلينسيش البرتغالي وعمرو السيسي وعلي ياسر وعبد الله محمد من الزمالك والكاميروني أرنولد أيبا من نادي fauve azur.

وأبرم الداخلية 8 صفقات بضم محمد موسى حارس الانتاج الحربي وعبد الرحمن صميدة وأحمد أوكا لاعبي بيراميدز وأدهم حامد لاعب البنك الأهلي وزياد طارق لاعب انبي ومحمد العطار لاعب المنيا ومحمد سامي كالوشا مدافع الجمهورية شبين وشريف دابو وحمزة مجدي .

وتعاقد زد إف سي مع سبعة لاعبين هم عبد الله بكري وأحمد صغيري من فاركو والنيجيري رشيد أحمد وعبد الرحمن البانوبي ومحمود نبيل من سيراميكا كليوباترا ومحمد سيد بازوكا مدافع غزل المحلة السابق وأحمد زكي لاعب الزمالك .

وأبرم طلائع الجيش أربع صفقات بضم عمر السعيد ومحمد عبد السلام لاعبي مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة وباشا محمد باشا حارس الألومنيوم بجانب عودة أحمد سمير من الأهلي الليبي .

وتعاقد المقاولون مع 8 لاعبين هم محمود الشبراوي مهاجم الإسماعيلي ومحمود حليمولاعب وسط سموحة والتونسي فراس عيفية مهاجم الصفاقسي التونسي وأحمد عبد العزيز مودي مدافع الهلال الليبي والأوغندي جواكيم أوجيرا من رايون سبور الرواندي كما ضم ثلاثة لاعبين على سبيل الإعارة وهم النيجيري أودوي إفيولوا ومحمد عنتر لاعبى سيراميكا كليوباترا وأسامة النجار ظهير أيمن طنطا.

وتعاقد بلدية المحلة مع سبعة لاعبين هم النيجيري إيمانويل إيهيزو مهاجم سموحة على سبيل الإعارة وعبد الله جمعة لاعب الزمالك والمغربي محمد النهيري من نهضة الزمامرة وكريم ممدوح لاعب الجونة وثنائي سيراميكا كليوباترا علاء مارسيلو وإسلام المزين وعمرو الباشا لاعب ديروط .