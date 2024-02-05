الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. تعرف على وجهة 11 لاعبًا رحلوا عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى

محمد عبد الغني شارك
محمد عبد الغني شارك مع البنك الأهلي في كأس الرابطة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاستغناء عن 11 لاعبًا في فترة الانتقالات الشتوية الحالي من بينهم خمسة لاعبين من الفريق الأول هم محمد عبدالغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعبدالله جمعة وعمرو السيسي وستة لاعبين صاعدين هم عبدالله محمد وعلي ياسر ومحمد حسام بيسو وأحمد زكي وكريم عبدالحق ومصطفى شكري.

لاعبو الزمالك الذين رحلوا عن القلعة البيضاء انضموا لأندية تلعب في دوري نايل ودوري المحترفين ودوري القسم الثاني "ب" باستثناء أحمد زكي الذي ما زال يبحث عن ناد للانتقال إليه قبل غلق الانتقالات الشتوية غدًا "الثلاثاء"، فيما انتقل محمد عبدالغني إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي.

جمعة في البلدية وطارق مع المصري

وانتقل عبدالله جمعة لفريق بلدية المحلة في صفقة بيع نهائي، كما انتقل عمرو السيسي لفريق مودرن فيوتشر في صفقة بيع نهائي، وكذلك انتقل حاتم سكر للإسماعيلي في صفقة بيع نهائي.

وانضم محمد طارق لفريق المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم، وانتقل الثنائي علي ياسر وعبدالله محمد لفريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر، لاعب مودرن فيوتشر للزمالك .

بيسو وشكري في السكة الحديد

وانتقل محمد حسام "بيسو" لفريق السكة الحديد الذي يلعب في دوري المحترفين في صفقة بيع نهائي ومعه زميله مصطفى شكري لكن على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وكان كريم عبدالحق هو الوحيد الذي انتقل لدوري القسم الثاني "ب" بعد انضمامه لفريق الترسانة متصدر المجموعة الأولى "1".

كان الزمالك قد تعاقد مع عشرة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهم عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز وناصر ماهر من مودرن فيوتشر ومهاب ياسر من الداخلية وزياد كمال من إنبي ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش ومحمد عاطف مهاجم طنطا وأحمد حمدي لاعب مونتريال القطري والفلسطيني ياسر حمد والأوغندي ترافيس موتيابا.

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