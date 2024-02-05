آخر تطورات إصابة محمود الونش فى الركبة بمران الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر التطورات بشأن إصابة محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق.

وأكد المصدر أن الأشعة الأولية التي أجراها اللاعب، أثبتت إصابته برشح في الركبة وهو الأمر الذي دفع طبيب النادي لإخضاع اللاعب للفحص الطبي من أجل الإعلان عن حجم الإصابة ومدة غياب اللاعب.

وبعث محمد اسامة طبيب الزمالك، بخبر سار للجماهير بعد أن أكد على أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة قوية في العظام، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة رنين من أجل حسم موقف الركبة من الإصابة في الصليبي من عدمها، بشكل نهائي.

وعانى محمود الونش من الإصابة في الركبة خلال مران الزمالك الذي أقيم يوم السبت، قبل أن يتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي.

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