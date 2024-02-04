الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يقرر نقل تدريبات الفريق خارج النادى لتجديد أرضية الملعب

الزمالك
الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك نقل تدريبات الفريق خارج النادي في الأيام المقبلة لإجراء صيانة عاجلة على ملعب النادي.

ويسعى الزمالك لتجديد أرضية الملعب وإجراء صيانة عاجلة له ليظهر بشكل مختلف بعد عودة الفريق للتدريبات عليه.

جاءت تلك الخطوة بعد إصابة الونش في مران الأمس وشكوى أكثر من لاعب من أرضية الملعب، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار عاجل بالتجديد.

وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الصباحي، اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

وكان الجزيري حصل على راحة إضافية من مران أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، سواء البدنية أو الفنية.

بفرمان من جوميز.. الزمالك يخوض المران على فترتين

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق.

وشارك مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الصباحي، الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.  
وحرص جوزيه جوميز على عقد جلسة مع شلبي، خاصة أنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعي . 
ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الونش إصابة الونش سيف الدين الجزيري الجزيري مصطفي شلبي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين