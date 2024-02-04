الزمالك يقرر نقل تدريبات الفريق خارج النادى لتجديد أرضية الملعب

قرر مسئولو نادي الزمالك نقل تدريبات الفريق خارج النادي في الأيام المقبلة لإجراء صيانة عاجلة على ملعب النادي.

ويسعى الزمالك لتجديد أرضية الملعب وإجراء صيانة عاجلة له ليظهر بشكل مختلف بعد عودة الفريق للتدريبات عليه.

جاءت تلك الخطوة بعد إصابة الونش في مران الأمس وشكوى أكثر من لاعب من أرضية الملعب، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار عاجل بالتجديد.

وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الصباحي، اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

وكان الجزيري حصل على راحة إضافية من مران أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، سواء البدنية أو الفنية.

بفرمان من جوميز.. الزمالك يخوض المران على فترتين

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق.

وشارك مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الصباحي، الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.

وحرص جوزيه جوميز على عقد جلسة مع شلبي، خاصة أنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعي .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.