الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الزمالك يدعم اللاعبين والجهاز الفنى فى تدريبات اليوم

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي.

ويأتي حرص المجلس، على التواجد في المران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز في إطار الإستعدادات لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وشهد مران الزمالك الصباحي التركيز على الجوانب الفنية، و خاض الفريق العديد من الجمل الفنية التي شرحها جوميز للاعبين قبل المران.

وحرص المدرب البرتغالي على متابعة التدريبات ومنح تعليمات مستمرة للاعبين خلال المران، وتصحيح الأخطاء.

وشارك مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران  الصباحي، الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.  
وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع شلبي خاصة وأنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعي . 
وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وكان الجزيري حصل على راحة إضافية من مران أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حسين لبيب فريق الزمالك حسين السيد هاني شكري أحمد خالد حسانين جوزيه جوميز

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