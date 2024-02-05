السعيد 19 وناصر 22.. أرقام صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق القيد

أعلن مجلس إدارة الزمالك بشكل رسمي عن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي أقيم اليوم وتم الإعلان خلال المؤتمر عن أرقام جميع قمصان صفقات لاعبي الأبيض الجدد.

وجاءت أرقام صفقات نادي الزمالك الجديدة علي النحو التالي:

ناصر ماهر 22

عبدالله السعيد 19

ياسر حمد 3

أحمد حمدي 5

سيف جعفر 21

محمد شحاته 17

زياد كمال 15

محمد عاطف 27

مهاب ياسر 26

ترافيس موتيابا 40

يأتي التعاقد مع صفقات جديدة، فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك، بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الزمالك، لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز والصفقات الجديدة، حضور جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وعدد من الرموز.