آخر صفقات الزمالك 2024 والتشكيل النهائي للفريق

أصبح البحث عن صفقات الزمالك الجديدة، التي نجح مجلس إدارة القلعة البيضاء في إبرامها، خلال الميركاتو الشتوي الجاري 2024، هو الأكثر قراءة وتداولا على محركات جوجل الآن.

ويأتي ذلك، بعد أن نجح مجلس الإداراة في حل الكثير من الأزمات المالية والإدارية، التي عاني منها النادي على مدار السنوات الماضية، في ظل الإدارة السابقة للنادي.

وزين عبدالله السعيد، قائد بيراميدز السابق، قائمة صفقات الزمالك، خلال شتاء يناير الجاري 2024، يلي نجم مودرن فيوتشر ناصر ماهر، وبعض المحترفين الأجانب.

وتمنى جماهير القلعة البيضاء، في إعادة الفريق مجددا على ساحة الانتصارات والبطولات المحلية والقارية، بعد موسم كارثي للفريق (نسخة 2022/2023)، فقد فيها الفريق كل البطولات التي خاضها، حيث لم يتبقى له غير بطولة كأس مصر والمواجهة المرتقبة على اللقب أمام الأهلي، يوم 13 مارس المقبل، في سهرة رمضانية كروية.

صفقات الزمالك في شتاء 2024

1/ عبدالله السعيد.. موسم ونصف الموسم.

2/ سيف فاروق جعفر.. ثلاثة مواسم ونصف.

3/ ناصر ماهر.. أربعة مواسم ونصف.

4/ محمد عاطف.. أربعة مواسم ونصف.

5/ الفلسطيني ياسر حمد..

6/ الأوغندي الأوغندي ترافيس موتيابا.. أربعة 4 موسم ونصف.

كما نجح نادي الزمالك أيضا، في ضم أحمد حمدي لاعب الأهلي الأسبق ومهاب ياسر، ومحمد شحاته وزياد كمال.

الراحلون على سبيل الإعارة

شهدت قائمة الراحلون عن القلعة البيضاء، التي تم تقسيمها لجزئين الأول على سبيل الإعارة والثاني بيع نهائي، العديد من الأسماء.

علي ياسر وعبد الله محمد، لنادي مودرن فيوتشر، ومحمد طارق للمصري البورسعيدي ومصطفي شكري.

الراحلون بشكل نهائي

محمد حسام بيسو وحاتم سكر، ومحمد عبد الغني وعمرو السيسي وعبدالله جمعة، وأحمد ذكي وكريم عبد الحق.

بعد ضغوط القطبين.. مد فترة القيد

ومن المقرر انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية يناير "2024"، غدا الثلاثاء، الموافق 7 فبراير 2024، بعدما كان مقررا لها الأربعاء الماضي 31 يناير الماضي، عقب ضغوط كبيرة من الكبيرين الأهلي والزمالك.