السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يُعلن التعاقد مع عبدالله السعيد لموسم ونصف

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رسمياً، التعاقد مع عبدالله السعيد قادمًا من فريق بيراميدز، لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء، في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك،  بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع "السعيد"، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق  لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق

يذكر أن جوزيه جوميز بدأ  مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.


وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعادمجدداً في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.


كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجدداً للتعاون السعودي ، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس  البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.

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