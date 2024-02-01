الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شرط جزائى و3 مساعدين.. تفاصيل عقد المدرب جوميز مع الزمالك

جوميز
جوميز

يعقد البرتغالى خوسيه جوميز، المدير الفنى الجديد للزمالك، فى الثالثة والنصف من عصر اليوم جلسة مع حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، بمقر النادى بميت عقبة، لتوقيع عقود تدريب الفريق، بعد الانتهاء من كل بنودها، من حيث المدة والقيمة المالية والشروط الجزائية فى العقد.

وكشف مصدر بالزمالك عن أن المدير الفنى الجديد الذى وصل إلى القاهرة فجر اليوم، يصطحب معه 3 مساعدين، الأول مدرب مساعد وآخر مدرب لحراس المرمى، والثالث محلل للأداء.

وأضاف المصدر أن الزمالك اتفق مع المدرب الجديد على التوقيع لمدة موسم ونصف، مقابل 50 ألف دولار شهريًا، وتم الاتفاق على شرط جزائي في العقد، يدفع بمقتضاه الطرف الذي يقوم بفسخ العقد من جانبه 150 ألف دولار قيمة 3 أشهر للطرف الآخر.

وصول جوميز لمطار القاهرة 

ووصل البرتغالي خوسيه جوميز إلى القاهرة فجر اليوم الخميس، تمهيدًا لتولي المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي، ليتولى تدريب الفريق خلفًا لمعتمد جمال الذي درب الزمالك بشكل مؤقت عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الفترة الماضية.

ووقع جوميز في فترة سابقة عبر الإيميل بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل، بعد المفاضلة بين العديد من المدربين في وقت سابق، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على التعاقد مع جوميز بشكل رسمي لخبراته في المنطقة العربية من قبل.

وقدم مسئولو الزمالك في الفترة الأخيرة تقارير شاملة عن كل ما يتعلق بفريق الكرة قبل وصوله من ناحية الصفقات إلى جانب اللاعبين الراحلين عن الفريق، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب المدير الفني الذي حدد أهم احتياجاته للمرحلة المقبلة.

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