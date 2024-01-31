الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الزمالك يفسخ التعاقد مع حاتم سكر ظهير الفريق

حاتم سكر
حاتم سكر

قرر مسئولو نادي الزمالك، فسخ التعاقد مع حاتم سكر الظهير الأيسر الصاعد خلال الساعات القليلة الماضية.

ومنح مسئولو القلعة البيضاء، الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات الماضية رسميًا.

وعلى صعيد آخر، أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانًا رسميًا للإعلان عن ضم عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء نص بيان مودرن فيوتشر على النحو الآتي: "في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من المواهب من أجل المنافسة على المستويين المحلي والقاري، نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس في إتمام الاتفاق مع نادي الزمالك على ضم عمرو السيسي بشكل نهائي لصفوف الفريق، إضافة إلى استعارة الثنائي مواليد 2003، عبدالله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل رحيل ناصر ماهر إلى نادي الزمالك".

ويعد عمرو السيسي أحد العناصر الهامة بصفوف نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي الشاب عبدالله محمد وعلي ياسر، حيث يجيد الأول اللعب بالمركز (10)، فيما يشغل الثاني مركز المهاجم.

اقرأ أيضًا.. مودرن فيوتشر يعلن رحيل ناصر ماهر للزمالك مقابل عمرو السيسي وثنائي الشباب
 

الزمالك حاتم سكر الزمالك يفسخ عقد حاتم سكر عمرو السيسي الميركاتو الشتوى

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