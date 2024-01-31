الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحصل على الاستغناء الخاص بسيف جعفر من بيراميدز

سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر

حصل مسئولو نادي الزمالك، على الاستغناء الخاص بسيف جعفر من ناديه بيراميدز، تمهيدًا لضمه رسميا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يقيد الزمالك اللاعب في قائمته بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولعب سيف جعفر، في صفوف فريق الزمالك، قبل أن ينضم لبيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان نادي الزمالك، قد قام ظهر اليوم، بقيد الثنائي عبدالله السعيد، والفلسطيني ياسر حمد، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم باتحاد الكرة، تمهيدًا للإعلان عن انضمامهما للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووافق بيراميدز، في وقت سابق، على بيع عبدالله السعيد إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن الأخير سيدفع 10 ملايين جنيه لبيراميدز نظير ضم عبدالله السعيد في الوقت الذي سيتم تقسيط باقي مستحقات صفقة عمر جابر ونبيل دونجا البالغة 18 مليون جنيه على 3 دفعات.

وحصل الزمالك بشكل رسمي على توقيع عبدالله السعيد لمدة موسمين بعد جلسته مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في الأيام الماضية.

وأبدى "السعيد" رغبته في الانضمام إلى صفوف الزمالك، وأبلغ الإدارة بتنازله عن مستحقاته المتأخرة للموافقة على الرحيل.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاقات نهائية مع 11 لاعبًا، من أجل ضمهم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهم محمد عاطف جناح طنطا، وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، وعبدالله السعيد قائد بيراميدز، وناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر، والفلسطيني ياسر حمد لاعب المصري السابق، وسيف جعفر لاعب بيراميدز، ومهاب ياسر جناح الداخلية، ويوسف حسن وسط بلدية المحلة، ومحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش، والأوغندي ترافيس موتيابا، والبرازيلي فينيسيوس سوزا لاعب إنترناسيونالي.

الزمالك سيف جعفر الانتقالات الشتوية الحالية الاتحاد المصرى لكرة القدم عبدالله السعيد ياسر حمد

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