الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف عن موقف النادى من ضم الجامبى يوسوفا نجى

يوسوفا نجي
يوسوفا نجي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن القرار النهائي بشأن التعاقد مع الجامبي يوسوفا نجي، مهاجم فريق المرخية القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن اللاعب كان معروضًا فقط على الإدارة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوقيع معه حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الأمر كان مجرد ترشيح من جانب بعض الوسطاء فقط ولم تصل الصفقة إلى مرحلة التوقيع النهائي.

وشدد المصدر على أن هناك خلافات بسبب الأمور المالية والتفاوض مع اللاعب وناديه، ولم يتم التوصل لاتفاق رسمي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة، بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى القاهرة مساء الإثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

الزمالك المرخية القطري الانتقالات الشتوية الدوري المصري الممتاز كأس دبي للتحدي أهلي جدة السعودي

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