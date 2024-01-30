الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خامس الصفقات.. الزمالك يضم محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش

محمد شحاتة
محمد شحاتة

نجح مسئولو الزمالك في ضم محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش بشكل رسمي، وحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب من طلائع الجيش ليكون شحاتة خامس الصفقات التى أبرمتها إدارة الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الزمالك قد نجح فى التعاقد مع أحمد حمدي صانع ألعاب إمباكت مونتريال الكندي السابق، وياسر حمد مدافع منتخب فلسطين ونادي نورث إيست يونايتد الهندي، ومهاب ياسر لاعب الداخلية، ومحمد عاطف نجم وسط طنطا.

وتواجد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، فى مقر اتحاد الكرة، اليوم، ودفع مبلغ 10 ملايين جنيه كدفعة من مستحقات اتحاد الكرة لدى الزمالك، حتى يتثنى للزمالك قيد صفقاته الجديدة.

راحة 4 أيام لفريق الزمالك بعد العودة من دبي

في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي. 

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى القاهرة مساء أمس الإثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

الزمالك يتعاقد مع محمد شحاته الزمالك فترة الانتقالات الشتوية أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بنادي الزمالك

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