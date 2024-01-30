الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

صفقات الزمالك تثير
صفقات الزمالك تثير اهتمام الجماهير البيضاء

 نجح نادي الزمالك، منذ قليل، في قيد 4 لاعبين جدد في قائمته الشتوية، بعد حل مشكلة المديونية على النادي. 

وحضر أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك، لمقر اتحاد الكرة، اليوم، ودفع مبلغ 10 ملايين جنيه. 

الزمالك يقيد 4 صفقات في قائمته الشتوية

وقيد الزمالك بشكل رسمي كلًا من أحمد حمدي صانع ألعاب إمباكت مونتريال الكندي السابق، وياسر حمد مدافع منتخب فلسطين ونادي نورث إيست يونايتد الهندي، ومهاب ياسر لاعب الداخلية، ومحمد عاطف نجم وسط طنطا، في قائمة الفريق.

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم لاعبي طلائع الجيش

في سياق آخر كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات في ضم بعض لاعبي فريق طلائع الجيش، وسط الرغبة في الظفر ببعض المواهب منهم.

وأبدى الزمالك في وقت سابق رغبته في ضم الثلاثي يسري وحيد ومحمد شحاتة وعبدالرحمن شيكا من صفوف طلائع الجيش. 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن صفقة محمد شحاتة هي الأقرب للحسم في الوقت الحالي مع تأجيل ضم وحيد وشيكا.

 وأشار إلى أن طلائع الجيش يرفض التفريط في الثلاثي دفعة واحدة لحاجة الفريق لهم مع إمكانية بيع شحاتة فقط حاليا. 

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة، اليوم، مع إدارة طلائع الجيش لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة. 

راحة 4 أيام لفريق الكرة بعد العودة من دبي

في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي. 

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى القاهرة مساء أمس الإثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي. 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

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