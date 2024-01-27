الزمالك ينهي صفقة محمد عاطف لاعب طنطا لضمه في يناير

أنهى مسئولو نادي الزمالك صفقة محمد عاطف لاعب فريق طنطا لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من يناير الجاري.

وجاء التوقيع مع “عاطف” بعد مشاهدة أكثر من مباراة له مع نادي طنطا وأثنوا على مستواه وقدراته بشكل كبير.

الزمالك توصل لاتفاق مبدئي مع طنطا لضم محمد عاطف مقابل 4 ملايين جنيه ويتبقى الحصول على الاستغناء النهائي.

ويبلغ عاطف من العمر 23 سنة وسبق له التواجد بين صفوف ناشئي الإسماعيلي.

ويجيد اللاعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئين النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديل برنامج الأبيض اليوم، والاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية في فندق الإقامة بدبي، بدلا من خوض المران على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

جاء قرار الجهاز الفني بالاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية فقط، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون بعد خوض مباراة الرجاء المغربي بالأمس في نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.

أبدى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

وأوضح اللاعب أنه يهدي الفوز لجماهير نادي الزمالك التي تساند الفريق باستمرار، ووعدهم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل الظهور بأفضل مستوى.

وشدد عمر جابر على أن الزمالك استفاد من المباريات الودية الأخيرة في الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمثال مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.