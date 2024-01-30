بيراميدز يوافق على رحيل عبدالله السعيد إلى الزمالك.. الحسم عصر اليوم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات في صفقة انتقال عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسابق الزمالك الزمن في الساعات الجارية لحسم الصفقة بشكل رسمي، وضم السعيد إلى القلعة البيضاء بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل.

بيراميدز يوافق على رحيل عبدالله السعيد للزمالك

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الدستور"، أن مُلاك بيراميدز أرسلوا موافقة رسمية اليوم الثلاثاء على بيع عبدالله السعيد إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك جلسة في مقر نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم سيتم خلالها حسم الصفقة بشكل رسمي.

وسيدفع الزمالك شيكًا بقيمة 10 ملايين جنيه لبيراميدز نظير ضم عبدالله السعيد في الوقت الذي سيتم تقسيط باقي مستحقات صفقة عمر جابر ونبيل دونجا البالغة 18 مليون جنيه على 3 دفعات.

وحصل الزمالك بشكل رسمي على توقيع عبدالله السعيد لمدة موسمين بعد جلسته مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في الأيام الماضية.

وينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدى السعيد رغبته في الانضمام إلى صفوف الزمالك وأبلغ الإدارة بتنازله عن مستحقاته المتأخرة للموافقة على الرحيل.

في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد عادت إلى القاهرة، مساء أمس الإثنين، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول الأحد، على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.