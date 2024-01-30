الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يوافق على رحيل عبدالله السعيد إلى الزمالك.. الحسم عصر اليوم

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات في صفقة انتقال عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسابق الزمالك الزمن في الساعات الجارية لحسم الصفقة بشكل رسمي، وضم السعيد إلى القلعة البيضاء بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل.

بيراميدز يوافق على رحيل عبدالله السعيد للزمالك

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الدستور"، أن مُلاك بيراميدز أرسلوا موافقة رسمية اليوم الثلاثاء على بيع عبدالله السعيد إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك جلسة في مقر نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم سيتم خلالها حسم الصفقة بشكل رسمي.

وسيدفع الزمالك شيكًا بقيمة 10 ملايين جنيه لبيراميدز نظير ضم عبدالله السعيد في الوقت الذي سيتم تقسيط باقي مستحقات صفقة عمر جابر ونبيل دونجا البالغة 18 مليون جنيه على 3 دفعات.

وحصل الزمالك بشكل رسمي على توقيع عبدالله السعيد لمدة موسمين بعد جلسته مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في الأيام الماضية.

وينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدى السعيد رغبته في الانضمام إلى صفوف الزمالك وأبلغ الإدارة بتنازله عن مستحقاته المتأخرة للموافقة على الرحيل.

في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي. 

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد عادت إلى القاهرة، مساء أمس الإثنين، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول الأحد، على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

الزمالك عبدالله السعيد بيراميدز صفقة انتقال عبدالله السعيد عبد الله السعيد

مواد متعلقة

تفاصيل مكالمة شيكابالا مع عبدالله السعيد قبل انضمامه للزمالك.. مصادر توضح

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

عبدالله السعيد يوافق على التراجع عن الاعتزال الدولى.. وحسم القرار فى يد فيتوريا

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى