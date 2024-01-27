السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر في نادي الزمالك عن تطورات المفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لضمه إلى صفوف الفريق في يناير.

وأكد المصدر أن هناك جلسة خلال الساعات المقبلة بين حسين لبيب رئيس الزمالك وعبدالله السعيد لمحاولة حسم الصفقة وإنهاء ضمه إلى صفوف الفريق.

وينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير.

وأشار المصدر إلى أن السعيد أبلغ حسين لبيب برغبته في الانتقال إلى الزمالك، وأكد أنه تحدث مع مسئولي بيراميدز للتنازل عن مستحقاته المتبقية للموافقة على رحيله إلى الزمالك في يناير الجاري.

وواصل: "بيراميدز يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه نظير رحيل عبدالله السعيد للزمالك أو إبرام صفقة تبادلية بضم سيد نيمار والجزيري من الزمالك، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الأبيض".

ويحاول مسئولو الزمالك الاستفادة من ورقة رغبة السعيد في الضغط على بيراميدز وإقناع الأخير بتخفيض طلباتهم المالية.

الزمالك بيراميدز فريق بيراميدز عبدالله السعيد السعيد

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