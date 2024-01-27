سر تجميد صفقة انتقال عمرو السيسى إلى سيراميكا كليوباترا ووجهته الجديدة

كشف بعض المصادر داخل نادي الزمالك عن سر تعثر انتقال عمرو السيسي، لاعب الفريق إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت المصادر أن خلافًا حدث بين السيسي وكليوباترا على قيمة عقد اللاعب، رغم موافقة الزمالك بشكل نهائي ورسمي على رحيل اللاعب.

وفجر المصدر مفاجأة بالتأكيد أن مودرن فيوتشر بات الأقرب في الوقت الحالي لضم اللاعب ووافقوا على طلباته المالية.

وأشار إلى أن الزمالك لا مشكلة لديه في رحيل اللاعب، لأي ناد، خاصة وأنهم من ناحية المبدأ وافقوا على التفريط فيه، لعدم الحاجة إليه من الناحية الفنية.

ولم يسافر عمرو السيسي مع بعثة الزمالك إلى الإمارات مؤخرًا بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، والذي وافق على رحيله.

ويبحث الزمالك في الوقت الحالي عن لاعب وسط جديد لتدعيم صفوف الفريق.