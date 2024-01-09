الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي  بيراميدز عن موقفه بشأن تجديد عقده مع فريقه خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللاعب أبلغ إدارة بيراميدز بعدم التجديد للفريق في الفترة المقبلة ورغبته في خوض تحد جديد.
وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي في رغبة السعيد في الرحيل وعدم التجديد هو عدم الحصول على أي بطولة مع الفريق طوال مشواره.
والسبب الثاني يتمثل في رغبة السعيد في إنهاء مشواره الكروي مع نادي جماهيري.
وكشف المصدر، أن السعيد غضب بشدة بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني النهائية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأرجع ذلك لعدم وجود ظهير جماهيري يدافع عنه في النادي السماوي، بعكس ما يحدث مع لاعبي الأهلي والزمالك المستبعدين.

وتعرض روي فيتوريا لانتقادات شديدة بعد استبعاد ياسر إبراهيم وحسين الشحات ثنائي الأهلي، وطارق حامد ومحمود عبد الرحيم جنش وغيرهم.

وارتبط اسم عبدالله السعيد في الأيام الأخيرة بالانتقال لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل، وسط أنباء عن ترحيب اللاعب بارتداء الفانلة البيضاء.

ودية الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً غدا الأربعاء المقبل على ملعب النادي في إطار الاستعداد خلال فترة توقف الدوري.
ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

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