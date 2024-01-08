الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

الزمالك لأ.. مصادر تكشف شروط بيراميدز لرحيل رمضان صبحى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

مازال مسلسل رحيل رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز عن الفريق  خلال الانتقالات الشتوية حديث الساعة داخل جدران النادي السماوي.

وكشفت مصادر لـ«الدستور»، من داخل النادي عن ترحيب مبدئي برحيل جناح الفريق السماوي خلال الفترة الحالية، لكن بشروط: "أول هذه الشروط أن يكون الرحيل للاحتراف الخارجي وليس داخليا، ليس من المعقول أن ينافس الفريق على مسابقة الدوري ودوري أبطال إفريقيا ونقوم بالاستغناء عنه للمنافسين".

أضاف: "عندما تعاقدنا مع رمضان صبحي في صيف 2020 تم دفع مبلغ كبير لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لابد من تعويض هذا المبلغ".

أكمل المصدر: "عقد صبحي مع الفريق مازال ساريا لمدة موسم ونصف الموسم، ولا يحق له الرحيل لأي ناد داخل مصر أو خارجها إلا بعد الرجوع للنادي السماوي".

وأردف: "إذ كان رمضان صبحي يريد الرحيل عن الفريق لنادي الزمالك فأهلا وسهلا، بشرط أن يُحضر اللاعب عرض رسمي مالي ضخم لمناقشته، ومن ثم اتخاذ القرار".

واستطرد المصدر: "على مسئوليه الزمالك، دفع أكثر ما يوازي من 10 ملايين يورو، من أجل الموافقة على الرحيل الفوري للاعب"، متسائلاً: "هل الزمالك، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر به النادي حاليا وأزمة إيقاف القيد، يستطيع دفع هذا المبلغ؟.

وواصل: "لو كان الزمالك يمتلك هذه المبالغ المالية الكبيرة يجب عليه دفعها لنا، ونحن سنقوم بتوصيل رمضان صبحي إلى مقر النادي الأبيض بميت عقبة".

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