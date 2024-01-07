الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحي لاعب بيراميدز (انفراد)

رمضان صبحي
رمضان صبحي

حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه إلى صفوف الفريق وسط رغبته في الرحيل عن صفوف بيراميدز.

وأكد مصدر داخل إدارة الزمالك في تصريح خاص لـ«الدستور» أن المجلس علم برغبة رمضان في الرحيل عن بيراميدز بجانب ترحيب الأخير ببيع اللاعب من الأساس وسط تراجع مستواه بشكل كبير.

ودخل الزمالك في مفاوضات قوية مع رمضان صبحي، واتفقوا معه على كل التفاصيل وحصلوا على توقيعه تمهيدا للتفاوض مع إدارة بيراميدز ومحاولة الاتفاق معه على كل التفاصيل للحصول على خدمات اللاعب.

ويميل مسئولو بيراميدز من الأساس لعدم تجديد عقد رمضان صبحي، ورحيله بنهاية عقده بعد موسم ونصف وهو ما جعلهم مرحبين ببيعه في الوقت الحالي حتى لا يرحل بالمجان خاصة وأن اللاعب نفسه لديه رغبة قوية في الرحيل عن فريقه.

وف سياق آخر أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جوانب تأهيلية خاصة بالعضلات وتقويتها من خلال أداء تدريبات باستخدام الأدوات المخصصة، بالإضافة إلى فقرة تدريبات بالكرة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدا أمام كسكادا.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك بيراميدز رمضان صبحى معتمد جمال الوحدة الإماراتي كأس دبي للتحدي

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