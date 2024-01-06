السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طلب الاتحاد السكندرى يهدد انتقال مابولولو إلى الزمالك فى يناير

مابولولو
مابولولو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التعاقد مع مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.

ويبحث الزمالك عن مهاجم مميز، خاصة بعد قرار رحيل ناصر منسي إلى صفوف البنك الأهلي والبحث عن عرض لإعارة البنيني سامسون أكينيولا.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ«الدستور» أن إدارة الاتحاد طلبت الحصول على مليوني دولار نظير التفريط في خدمات مابولولو في يناير الجاري، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك بسبب وضع ميزانية للصفقات وعدم المغالاة فيها.

ويرغب مسئولو الاتحاد من الأساس في الحصول على المقابل المادي بالدولار، خاصة وأنهم يمتلكون عدد من العروض الخليجية للاعب.

وتعتبر الأولوية لإدارة الزمالك في التعاقد مع لاعبين أجانب منتهية عقودهم مع أنديتهم وغير مرتبطين بأي تعاقد وهو ما يسهل من إتمام الصفقة وتخفيف الأعباء المالية على النادي في ظل ارتفاع سعر الدولار من الأساس حاليًا.

الزمالك مابولولو فريق الاتحاد السكندري السكندري ناصر منسي

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