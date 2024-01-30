الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المدرب الجديد للزمالك ينتظر تذاكر الطيران.. والإدارة تتمسك بـ«معتمد»

الزمالك
الزمالك

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد فى القاهرة بعد العودة من معسكر الإمارات وخوض الفريق دورتين وديتين هناك وتكللت بالفوز ببطولة كأس دبى للتحدى عقب الانتصار على أهلى جدة السعودى بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية للبطولة.

ويحاول مسئولو الزمالك إقناع معتمد جمال بالاستمرار مع الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق مع البرتغالى خوسيه جوميز لتولى المسئولية الفنية للفريق.

وسبق لـ«جمال» أن أعلن فى وقت سابق عن رغبته فى الرحيل حال التعاقد مع مدرب أجنبى، لكن الإدارة ترفض رحيله وتتمسك ببقائه خلال الفترة المقبلة لأهميته من الناحية المعنوية وقربه من اللاعبين بشكل كبير.

وينتظر «جوميز» إرسال تذاكر الطيران له فى الساعات المقبلة بشكل رسمى قبل حضوره إلى القاهرة لبدء مهمته بشكل رسمى بعد توقيعه على العقود عبر الإيميل لمدة موسم ونصف الموسم بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

من ناحية أخرى، يخضع محمود حمدى الونش لفحوصات طبية جديدة فى الساعات المقبلة للاطمئنان عليه بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك وأهلى جدة السعودى الأخيرة، وهو ما تسبب فى حالة من الخوف والقلق لدى الجهاز الفنى، خاصة أن «الونش» عائد من الإصابة بعد فترة غياب طويلة ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق أفضل استفادة فنية منه.

واطمأن الجهاز الفنى بشكل كامل على مصطفى شلبى فى دورة الإمارات الأخيرة وجاهزيته للمشاركة بشكل طبيعى فى المباريات الرسمية بعد فترة غياب لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب الإصابة، ويعول الجهاز الفنى بشكل كبير على «شلبى» فى ظل المستويات المميزة التى سبق وقدمها مع الفريق ونجاحه فى لفت الأنظار إليه.

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل| "دي سيدة بتخرّف".. زاهي حواس يكشف أسباب صعوبة تبليط الهرم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى