المدرب الجديد للزمالك ينتظر تذاكر الطيران.. والإدارة تتمسك بـ«معتمد»

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد فى القاهرة بعد العودة من معسكر الإمارات وخوض الفريق دورتين وديتين هناك وتكللت بالفوز ببطولة كأس دبى للتحدى عقب الانتصار على أهلى جدة السعودى بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية للبطولة.

ويحاول مسئولو الزمالك إقناع معتمد جمال بالاستمرار مع الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق مع البرتغالى خوسيه جوميز لتولى المسئولية الفنية للفريق.

وسبق لـ«جمال» أن أعلن فى وقت سابق عن رغبته فى الرحيل حال التعاقد مع مدرب أجنبى، لكن الإدارة ترفض رحيله وتتمسك ببقائه خلال الفترة المقبلة لأهميته من الناحية المعنوية وقربه من اللاعبين بشكل كبير.

وينتظر «جوميز» إرسال تذاكر الطيران له فى الساعات المقبلة بشكل رسمى قبل حضوره إلى القاهرة لبدء مهمته بشكل رسمى بعد توقيعه على العقود عبر الإيميل لمدة موسم ونصف الموسم بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

من ناحية أخرى، يخضع محمود حمدى الونش لفحوصات طبية جديدة فى الساعات المقبلة للاطمئنان عليه بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك وأهلى جدة السعودى الأخيرة، وهو ما تسبب فى حالة من الخوف والقلق لدى الجهاز الفنى، خاصة أن «الونش» عائد من الإصابة بعد فترة غياب طويلة ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق أفضل استفادة فنية منه.

واطمأن الجهاز الفنى بشكل كامل على مصطفى شلبى فى دورة الإمارات الأخيرة وجاهزيته للمشاركة بشكل طبيعى فى المباريات الرسمية بعد فترة غياب لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب الإصابة، ويعول الجهاز الفنى بشكل كبير على «شلبى» فى ظل المستويات المميزة التى سبق وقدمها مع الفريق ونجاحه فى لفت الأنظار إليه.