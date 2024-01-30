مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات التعاقد مع ثلاثي طلائع الجيش

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات في ضم بعض لاعبي فريق طلائع الجيش وسط الرغبة في الظفر ببعض المواهب منهم.

وأبدى الزمالك في وقت سابق رغبته في ضم الثلاثي يسري وحيد ومحمد شحاتة وعبد الرحمن شيكا من صفوف طلائع الجيش.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة “الدستور”، أن صفقة محمد شحاتة هي الأقرب للحسم في الوقت الحالي مع تأجيل ضم وحيد وشيكا.

وأشار إلى أن طلائع الجيش يرفض التفريط في الثلاثي دفعة واحدة لحاجة الفريق لهم مع إمكانية بيع شحاتة فقط حاليا.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة اليوم مع إدارة طلائع الجيش لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

الزمالك ينهي اتفاقه لضم محمد عاطف

وأنهى مسئولو نادي الزمالك مؤخرا صفقة محمد عاطف، لاعب فريق طنطا لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء.

وجاء التوقيع مع "عاطف" مقابل 4 ملايين جنيه، بعد مشاهدة أكثر من مباراة له مع نادي طنطا وأثنوا على مستواه وقدراته بشكل كبير.

ويبلغ عاطف من العمر 23 سنة وسبق له التواجد بين صفوف ناشئي الإسماعيلي.

ويجيد اللاعب في مركز الوسط وسجل صاحب القدم اليسري هذا الموسم مع طنطا 6 أهداف.

وسبق لصاحب الـ23 عاما اللعب في ناشئي النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف.

راحة 4 أيام لفريق الكرة بعد العودة من دبي

وفي سياق آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

